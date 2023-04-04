Друян Яков (Янкель) Мозес Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Друян Яков (Янкель) Мозес

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Около 1866, Latvija

умер 1931

Отец
Друян Моисей (Михель)Неизвестно г.р.
Дети
Друян Шмуель Лейб1859 г.р.
(Друян) Гинда1868 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859

Сын: Друян Шмуель Лейб

Мать ребёнка: ?

Лудза, Ludzas novads

Рождение
Около 1866

Отец: Друян Моисей (Михель)

Мать: не указана

Latvija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Друян) Лина

Мать ребёнка: Шейна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Друян) Гинда

Мать ребёнка: Шейна

Лудза, Ludzas novads

Girsh -alternate spelling

Рождение ребёнка
19.06.1875

Сын: Друян Моисей

Мать ребёнка: Шейна

Лудза, Ludzas novads

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Друян) Ольга

Мать ребёнка: Шейна

Резекне, Rēzekne

Смерть
1931

Мы используем куки для улучшения работы сайта.