Друян Яков (Янкель) Мозес
мужской, родился Около 1866, Latvija
умер 1931
ОтецДруян Моисей (Михель)Неизвестно г.р.
Дети
Друян Шмуель Лейб1859 г.р.
(Друян) Гинда1868 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Друян Шмуель Лейб
Мать ребёнка: ?
Рождение
Около 1866
Отец: Друян Моисей (Михель)
Мать: не указана
Latvija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Друян) Лина
Мать ребёнка: Шейна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Друян) Гинда
Мать ребёнка: Шейна
Рождение ребёнка
19.06.1875
Сын: Друян Моисей
Мать ребёнка: Шейна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Друян) Ольга
Мать ребёнка: Шейна
Резекне, Rēzekne
Смерть
1931