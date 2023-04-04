Друян Моисей
Место рождения
Дата рождения19.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1875
Отец: Друян Яков (Янкель) Мозес
Мать: Шейна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исгур (Isgour) (Друян) Любовь (Люба)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно