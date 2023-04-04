Друян Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруян Моисей

Друян Моисей

Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

19.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1875

Отец: Друян Яков (Янкель) Мозес

Мать: Шейна

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исгур (Isgour) (Друян) Любовь (Люба)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.