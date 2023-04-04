(Друян) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Друян) Ольга

(Друян) Ольга

avatar

Место рождения

Резекне, Rēzekne

Дата рождения

1878

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Друян Яков (Янкель) Мозес

Мать: Шейна

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Рапопорт) Софья

Отец ребёнка: Рапопорт Гилель

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Рапопорт) Вера

Отец ребёнка: Рапопорт Гилель

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чернышова (Рапопорт) Года

Отец ребёнка: Рапопорт Гилель

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Рапопорт) Фаня

Отец ребёнка: Рапопорт Гилель

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
18.03.1911

Дочь: (Рапопорт) Эсфирь

Отец ребёнка: Рапопорт Гилель

Резекне, Rēzekne
Смерть
1940
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.