(Друян) Ольга
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Друян Яков (Янкель) Мозес
Мать: Шейна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Рапопорт) Софья
Отец ребёнка: Рапопорт Гилель
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Рапопорт) Вера
Отец ребёнка: Рапопорт Гилель
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чернышова (Рапопорт) Года
Отец ребёнка: Рапопорт Гилель
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Рапопорт) Фаня
Отец ребёнка: Рапопорт Гилель
Рождение ребёнка
18.03.1911
Дочь: (Рапопорт) Эсфирь
Отец ребёнка: Рапопорт Гилель
Смерть
1940
Москва, город федерального значения Москва