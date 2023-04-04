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Рапопорт Гилель

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Место рождения

Краслава, Krāslavas novads

Дата рождения

1872

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рапопорт Берк

Мать: ?

Краслава, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Рапопорт) Софья

Мать ребёнка: (Друян) Ольга

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Рапопорт) Вера

Мать ребёнка: (Друян) Ольга

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чернышова (Рапопорт) Года

Мать ребёнка: (Друян) Ольга

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Рапопорт) Фаня

Мать ребёнка: (Друян) Ольга

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
18.03.1911

Дочь: (Рапопорт) Эсфирь

Мать ребёнка: (Друян) Ольга

Резекне, Rēzekne
Смерть
1955
Москва, город федерального значения Москва

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