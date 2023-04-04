Рапопорт Гилель
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Рапопорт Берк
Мать: ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Рапопорт) Софья
Мать ребёнка: (Друян) Ольга
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Рапопорт) Вера
Мать ребёнка: (Друян) Ольга
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чернышова (Рапопорт) Года
Мать ребёнка: (Друян) Ольга
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Рапопорт) Фаня
Мать ребёнка: (Друян) Ольга
Рождение ребёнка
18.03.1911
Дочь: (Рапопорт) Эсфирь
Мать ребёнка: (Друян) Ольга
Смерть
1955
Москва, город федерального значения Москва