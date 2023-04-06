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Шляхтер Макс

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

05.05.1904

Дата смерти

21.03.1968

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1904

Отец: Шляхтер Исаак

Мать: Гинда

Рождение ребёнка
28.08.1933

Дочь: Исана

Мать ребёнка: Софья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Работа или профессия
Неизвестно
Civil Engineer
Смерть
21.03.1968
Москва, город федерального значения Москва
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