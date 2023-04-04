Шляхтер Макс 05.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шляхтер Макс

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 05.05.1904, Даугавпилс, Daugavpils

умер 21.03.1968, Москва, город федерального значения Москва

Мать
(Друян) Гинда1868 г.р.
Отец
Шляхтер Исаак1869 г.р.
Супруги
(Фридман) Софья07.01.1903 г.р.
Дети
(Шляхтер) Исана28.08.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1904

Отец: Шляхтер Исаак

Мать: (Друян) Гинда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фридман) Софья

Работа или профессия
Неизвестно

Civil Engineer

Рождение ребёнка
28.08.1933

Дочь: (Шляхтер) Исана

Мать ребёнка: (Фридман) Софья

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фридман) Софья

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
21.03.1968
Москва, город федерального значения Москва

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