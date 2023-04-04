Шляхтер Макс
мужской, родился 05.05.1904, Даугавпилс, Daugavpils
умер 21.03.1968, Москва, город федерального значения Москва
Мать(Друян) Гинда1868 г.р.
ОтецШляхтер Исаак1869 г.р.
Супруги
(Фридман) Софья07.01.1903 г.р.
Дети
(Шляхтер) Исана28.08.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1904
Отец: Шляхтер Исаак
Мать: (Друян) Гинда
Даугавпилс, Daugavpils
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фридман) Софья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1933
Дочь: (Шляхтер) Исана
Мать ребёнка: (Фридман) Софья
Рождение ребёнка
26.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фридман) Софья
Смерть
21.03.1968