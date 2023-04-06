Шляхтер Макс
Место рождения
Дата рождения05.05.1904
Дата смерти21.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1904
Отец: Шляхтер Исаак
Мать: Гинда
Рождение ребёнка
28.08.1933
Рождение ребёнка
26.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Работа или профессия
Неизвестно
Civil Engineer
Смерть
21.03.1968