(Шляхтер) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1898
Отец: Шляхтер Исаак
Мать: Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва