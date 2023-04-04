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(Шляхтер) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1898

Отец: Шляхтер Исаак

Мать: Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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