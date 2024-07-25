Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1874
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1874
Отец: Витько Николай Игнатович
Мать: Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
27.05.1894
Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Шелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна
Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.12.1902
Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна
Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Семенчак (Витько) Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич
Смерть
1963