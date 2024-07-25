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Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1874

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1874

Отец: Витько Николай Игнатович

Мать: Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Витько Никита Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Шелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна

Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Витько Петр Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна

Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Семенчак (Витько) Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Витько Федор Афанасьевич

Смерть
1963

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