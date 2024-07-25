Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Витько Федор Афанасьевич

Мать: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жовтоноженко Шурик Александрович

Отец ребёнка: Жовтоноженко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Жовтоноженко Александр

Рождение ребёнка
21.04.1937

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Жовтоноженко Александр

Смерть
1986

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