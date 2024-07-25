Жовтоноженко (Витько) (Ирина) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Витько Федор Афанасьевич
Мать: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жовтоноженко Шурик Александрович
Отец ребёнка: Жовтоноженко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Жовтоноженко Александр
Рождение ребёнка
21.04.1937
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Жовтоноженко Александр
Смерть
1986