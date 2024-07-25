Шелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900
Отец: Витько Федор Афанасьевич
Мать: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолудько (?) Татьяна ?
Отец ребёнка: Шолутько ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Шолутько ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Шолутько ?
Смерть
Неизвестно