Шелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна

Шелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900

Отец: Витько Федор Афанасьевич

Мать: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолудько (?) Татьяна ?

Отец ребёнка: Шолутько ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Шолутько ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Шолутько ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.