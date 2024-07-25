Витько Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1902
Отец: Витько Федор Афанасьевич
Мать: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно