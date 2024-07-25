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Витько Федор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Витько Афанасий Иаковлевич

Мать: Витько Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Витько Никита Федорович

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1898

Дочь: Джиквас Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Шелутько (Анастасия) Федоровна

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Витько Петр Федорович

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Жовтоноженко (Ирина) Федоровна

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Семенчак Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Ксения Николаевна

Смерть
Неизвестно

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