Витько Федор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
27.05.1894
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1898
Дочь: Джиквас Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Шелутько (Анастасия) Федоровна
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1902
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Жовтоноженко (Ирина) Федоровна
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Семенчак Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно