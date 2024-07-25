Джиквас (Витько) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1898
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1898
Отец: Витько Федор Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?Брат Анны
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
04.07.1919
Дочь: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Джиквас Григорий Сидорович
Смерть
1921