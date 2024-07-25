Джиквас (Витько) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джиквас (Витько) Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1898

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1898

Отец: Витько Федор Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?Брат Анны

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Сидорович

Рождение ребёнка
04.07.1919

Дочь: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Джиквас Григорий Сидорович

Смерть
1921

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