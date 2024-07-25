Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1919
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1919
Рождение ребёнка
31.05.1940
Дочь: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Фандеев Александр Павлович
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
02.03.1947
Рождение ребёнка
25.10.1953
Смерть
1977