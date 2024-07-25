Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1919

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1919

Отец: Джиквас Григорий Сидорович

Мать: Джиквас (Витько) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
31.05.1940

Дочь: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Фандеев Александр Павлович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фандеев Александр Павлович

Рождение ребёнка
02.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фандеев Александр Павлович

Рождение ребёнка
25.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фандеев Александр Павлович

Смерть
1977

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