Авдеев Александр
Место рождения
Дата рождения20.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1864
Отец: Авдеев Дмитрий
Мать: Авдеева Анастасия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Авдеев Дмитрий
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Рождение ребёнка
1901
Сын: Авдеев Игорь
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Рождение ребёнка
1906
Сын: Авдеев Владимир
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Мария
Смерть
Неизвестно