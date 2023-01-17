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Авдеев Александр

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1864

Отец: Авдеев Дмитрий

Мать: Авдеева Анастасия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Сын: Авдеев Дмитрий

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Рождение ребёнка
1901

Сын: Авдеев Игорь

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Рождение ребёнка
1906

Сын: Авдеев Владимир

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Мария

Смерть
Неизвестно
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