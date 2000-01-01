Авдеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Авдеев Александр

Мать: Авдеева Мария

Смерть
1963
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