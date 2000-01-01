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Авдеев Дмитрий
Авдеев Дмитрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Авдеев Александр
1864 г.р.
Мать
Авдеева (Шкварина) Мария
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Авдеев Александр
Мать:
Авдеева Мария
Смерть
1963
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