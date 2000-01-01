(Авдеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Авдеева) Александра

(Авдеева) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Авдеев Александр

Мать: Авдеева Мария

Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close