Авдеева (Шкварина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Шкварина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Авдеев Дмитрий

Отец ребёнка: Авдеев Александр

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Авдеев Александр

Рождение ребёнка
1901

Сын: Авдеев Игорь

Отец ребёнка: Авдеев Александр

Рождение ребёнка
1906

Сын: Авдеев Владимир

Отец ребёнка: Авдеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Александр

Смерть
1956