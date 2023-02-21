Авдеева (Шкварина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Авдеев Дмитрий
Отец ребёнка: Авдеев Александр
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Авдеев Александр
Рождение ребёнка
1901
Сын: Авдеев Игорь
Отец ребёнка: Авдеев Александр
Рождение ребёнка
1906
Сын: Авдеев Владимир
Отец ребёнка: Авдеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Александр
Смерть
1956