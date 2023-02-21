Авдеев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1839 по 1840
Дата смерти17.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1840
Отец: Авдеев (чебоксарский) Тимофей
Мать: Авдеева Елена
Рождение ребёнка
20.10.1864
Сын: Авдеев Александр
Мать ребёнка: Авдеева Анастасия
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1865
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Авдеева Анастасия
Рождение ребёнка
23.10.1867
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Авдеева Анастасия
Рождение ребёнка
1876
Сын: Авдеев Иван
Мать ребёнка: Авдеева Агриппина
Рождение ребёнка
17.01.1879
Сын: Авдеев Дмитрий
Мать ребёнка: Авдеева Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Пётр
Мать ребёнка: Авдеева Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Анастасия
Смерть
17.09.1912