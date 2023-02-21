Авдеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Дмитрий

Авдеев Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1839 по 1840

Дата смерти

17.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1840

Отец: Авдеев (чебоксарский) Тимофей

Мать: Авдеева Елена

Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Авдеев Александр

Мать ребёнка: Авдеева Анастасия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1865

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Авдеева Анастасия

Рождение ребёнка
23.10.1867

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Авдеева Анастасия

Рождение ребёнка
1876

Сын: Авдеев Иван

Мать ребёнка: Авдеева Агриппина

Рождение ребёнка
17.01.1879

Сын: Авдеев Дмитрий

Мать ребёнка: Авдеева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Пётр

Мать ребёнка: Авдеева Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Анастасия

Смерть
17.09.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close