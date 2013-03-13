Авдеева Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1846 и 1847
Дата смерти10.07.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Авдеев Иван
Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий
Рождение ребёнка
17.01.1879
Сын: Авдеев Дмитрий
Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Пётр
Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Дмитрий
Смерть
10.07.1895