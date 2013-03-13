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Авдеева Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1846 и 1847

Дата смерти

10.07.1895

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1839 по 1840 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Авдеев Иван

Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий

Рождение ребёнка
17.01.1879

Сын: Авдеев Дмитрий

Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Пётр

Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Дмитрий

Смерть
10.07.1895
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