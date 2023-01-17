Авдеева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1864
Сын: Авдеев Александр
Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1865
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий
Рождение ребёнка
23.10.1867
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Дмитрий
Смерть
Неизвестно