Авдеева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1839 по 1840 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Авдеев Александр

Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1865

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий

Рождение ребёнка
23.10.1867

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Авдеев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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