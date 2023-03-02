Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти07.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Иоанновна
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Яценкова-Яценко Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Яценкова-Яценко София Ивановна
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1876 ст.
Сын: Яценков-Яценко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.
Дочь: Дацевич Александра Ивановна
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Вороньки, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1881
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.
Сын: Яценков-Яценко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яценкова-Яценко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1907
Похороны
Неизвестно