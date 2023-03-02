Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

07.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Яценко Иосиф Иоаннович - священник

Мать: Яценко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Иоанновна

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Яценкова-Яценко Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Яценкова-Яценко София Ивановна

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1876 ст.

Сын: Яценков-Яценко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.

Дочь: Дацевич Александра Ивановна

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Вороньки, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1881

Сын: Яценко Николай Иванович

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Липовая Долина, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.

Сын: Яценков-Яценко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Липовая Долина, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яценкова-Яценко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1907
Караваи, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Караваи, Полтавська область
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