Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна
женский, родилась Между 1841 и 1845
умерла Неизвестно
ОтецВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Василий
Мать: не указана
Дочь: Яценкова-Яценко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Дочь: (Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Дочь: Яценкова-Яценко Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Дочь: Яценкова-Яценко София Ивановна
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Сын: Яценков-Яценко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Дочь: Дацевич (Яценкова-Яценко-) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Сын: Яценков-Яценко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник