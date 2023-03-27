Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна Между 1841 и 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась Между 1841 и 1845

умерла Неизвестно

Отец
ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник1840 г.р.
Дети
(Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна1863 г.р.
Яценкова-Яценко Серафима Ивановна1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1845

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яценкова-Яценко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Яценкова-Яценко Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Яценкова-Яценко София Ивановна

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Рождение ребёнка
27.06.1876 ст.

Сын: Яценков-Яценко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.

Дочь: Дацевич (Яценкова-Яценко-) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Вороньки, Полтавська область

Рождение ребёнка
19.10.1881

Сын: Яценко Николай Иванович

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Липовая Долина, Сумська область

Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.

Сын: Яценков-Яценко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Липовая Долина, Сумська область

Смерть
Неизвестно

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