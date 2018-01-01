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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2623Вороньки, мест. вл., каз. и казач.при рч. Многе.23856613081601Церквей православных 2. Сельское училище. Сельская расправа. Ярмарок 2. Базар. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
506. Вороньки, местечко бывшее государственное, при речке Многе, дворов 744, жителей 3800, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Вороньки местечкоВороньковское казенных крестьян—25540523—921162215763198
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Вороньки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19446Воронькиселоцентр сільської радир-н Чорнухинськийсільрада Вороньківська