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Яценко Иосиф Иоаннович - священник

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

?.11.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Яценко Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мелания Иосифовна

Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Яценко Василий Иосифович - священник

Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
?.11.1868
Погарщина, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Гамалиевка, Полтавська область
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