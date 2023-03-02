Яценко Иосиф Иоаннович - священник
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти?.11.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Яценко Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мелания Иосифовна
Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яценко Василий Иосифович - священник
Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник
Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Яценко Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
?.11.1868
Погарщина, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Гамалиевка, Полтавська область