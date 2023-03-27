Дацевич (Яценкова-Яценко-) Александра Ивановна
женский, родилась 14.10.1879 ст., Вороньки, Полтавська область
умерла ?.07.1960, Бердянск
ОтецЯценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник1840 г.р.
МатьЯценкова-Яценко- Неонила ВасильевнаМежду 1841 и 1845 г.р.
Супруги
Дацевич Леонид Степанович- дворянин1866 г.р.
Дети
Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна28.01.1899 г.р.
Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна24.10.1903 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1879 ст.
Вороньки, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
1896
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
02.02.1898
Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин
Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.10.1903
Дочь: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1905
Дочь: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
07.12.1906
Дочь: (Дацевич) Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин
Хорол, Полтавська область
Смерть
?.07.1960
Похороны
Неизвестно