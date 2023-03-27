Дацевич (Яценкова-Яценко-) Александра Ивановна 14.10.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дацевич (Яценкова-Яценко-) Александра Ивановна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 14.10.1879 ст., Вороньки, Полтавська область

умерла ?.07.1960, Бердянск

Отец
Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник1840 г.р.
Мать
Яценкова-Яценко- Неонила ВасильевнаМежду 1841 и 1845 г.р.
Супруги
Дацевич Леонид Степанович- дворянин1866 г.р.
Дети
Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна28.01.1899 г.р.
Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна24.10.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1879 ст.

Отец: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Мать: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Вороньки, Полтавська область

Работа или профессия
Неизвестно

Учитель

Образование
1896
Полтава, Полтавська область

Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Дацевич Леонид Степанович- дворянин

Бондари, Полтавська область

Супруг(-а): Леонид Степанович Дацевич

Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин

Хорол, Полтавська область

Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Щербакова (Дацевич) Зинаида Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин

Хорол, Полтавской губернии, Украина

Рождение ребёнка
05.04.1905

Дочь: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин

Хорол, Полтавской губернии, Украина

Рождение ребёнка
07.12.1906

Дочь: (Дацевич) Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович- дворянин

Хорол, Полтавська область

Смерть
?.07.1960

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно

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