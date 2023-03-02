(Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти21.07.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1881
Благовещенская церковь , село Липовая Долина, Гадячский уезд , Полтавская губерния, Украина
Причина смерти: Чахотка
Похороны
23.07.1881
Благовещенская церковь , село Липовая Долина, Гадячский уезд , Полтавская губерния, Украина