(Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна

(Яценкова-Яценко-) Мария Иоанновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

21.07.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Яценков -Яценко- Иван (Иоанн) Иосифович - священник

Мать: Яценкова-Яценко- Неонила Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1881
Благовещенская церковь , село Липовая Долина, Гадячский уезд , Полтавская губерния, Украина
Причина смерти: Чахотка
Похороны
23.07.1881
Благовещенская церковь , село Липовая Долина, Гадячский уезд , Полтавская губерния, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close