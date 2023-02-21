Ирина Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Борис
Мать: не указана
КУЧЕЛИ ... АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1741 АННА 18=1723 (ОШИБКА?) ИВ-1742 АННА 20=1722 (ОШИБКА? ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина Борисова 20=1724 ИВ-1745 Ирина Борисова 21=1724 ИВ-1746 Ирина Борисова 2... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1743
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
АНДРЕЕВСКОЕ МК-1743 05.01.1743 Деревни Андреевского у крестьянина Ивана Никитина дочь Татьяна ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750 Татьяны нет ИВ-1751 Татиана 6=1745 И... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
АНДРЕЕВСКОЕ НЕ ЕВФИМИЯ ЛИ ПАВЛОВА ЭТО????? ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евфимия 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Евфимия того же=1745 ИВ-1746 Евфимия 2=1744 ИВ-1747 Евфимия 3=1744 ИВ-1748 Евфимия 3=174... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
ИВ-1748 Иоанн 2=1746 ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753 Ивана нет (где он?) ИВ-1754 Иоанн 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иван 8=1748 ИВ-1757 Иван 4=1753
Рождение ребёнка
03.02.1750
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
ИВ-1749 --- МК-1749 03.02.1749 Деревни Андреевского у крестьянина Ивана Никитина дочь Анна ИВ-1752 Анна 2=1750 ИВ-1753 Анны нет ИВ-1754 Анна 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Анны нет ИВ-175... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1751
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
МК-1751 25.06.1751 Деревни Андреевска у крестьянина Ивана Никитина дочь Анна ИВ-1751 Анна 2=1749 ИВ-1752 Анна 4=1748 ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Анны нет (где она?) ИВ-1757 Анна 7... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 7) умре 1775
Рождение ребёнка
1759
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 4) 23=1759
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
РС-1782 Оксинья (по последней ревизии написаны были лета 2) 21=1761
Рождение ребёнка
1763
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
РС-1782 Его же Ивана Никитина рождённые после ревизии Осип 19=1763
Рождение ребёнка
1768
Сын: Архип Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
РС-1782 Его же Ивана Никитина рождённые после ревизии Архип 14=1768
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
РС-1782 Вера 17=1765
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Смерть
Неизвестно