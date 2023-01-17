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Татьяна Иванова

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Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.01.1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1743

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Борисова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1743: 05.01.1743 Деревни Андреевского у крестьянина Ивана Никитина дочь Татьяна ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750 Татьяны нет (где она?) ИВ-1751 Татиана 6=1745 ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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