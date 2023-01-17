Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения05.01.1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1743
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Борисова
МК-1743: 05.01.1743 Деревни Андреевского у крестьянина Ивана Никитина дочь Татьяна ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1747, 1748, ИВ-1749 ---, 1750 Татьяны нет (где она?) ИВ-1751 Татиана 6=1745 ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно