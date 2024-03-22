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Евфимия Иванова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Борисова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евфимия 6 месяцев ИВ-1745 Евфимия того же ИВ-1746 Евфимия 2 (приписана к Никите Трифонову) ИВ-1747 Евфимия 3 ИВ-1748 Евфимия 3 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евф... Показать все
Бракосочетание
07.07.1765

Муж: Степан Андреев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1765 07.07.1765 Той же вотчины деревни Юрьевского крестьянский сын отрок Степан Андреев з девкою той же вотчины деревни Андреевского Евфимией Ивановой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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