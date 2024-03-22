Евфимия Иванова
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Борисова
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евфимия 6 месяцев ИВ-1745 Евфимия того же ИВ-1746 Евфимия 2 (приписана к Никите Трифонову) ИВ-1747 Евфимия 3 ИВ-1748 Евфимия 3 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евф... Показать все
Бракосочетание
07.07.1765
Муж: Степан Андреев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1765 07.07.1765 Той же вотчины деревни Юрьевского крестьянский сын отрок Степан Андреев з девкою той же вотчины деревни Андреевского Евфимией Ивановой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно