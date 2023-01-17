Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Борисова
ИВ-1748 Иоанн 2=1746 ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753 Ивана нет (где он?) ИВ-1754 Иоанн 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иван 8=1748 ИВ-1757 Иван 4=1753
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно