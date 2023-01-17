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Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Борисова

ИВ-1748 Иоанн 2=1746 ИВ-1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1753 Ивана нет (где он?) ИВ-1754 Иоанн 7=1747 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Иван 8=1748 ИВ-1757 Иван 4=1753
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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