Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1750
Дата смерти1775
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1750
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Борисова
ИВ-1749 --- МК-1749 03.02.1749 Деревни Андреевского у крестьянина Ивана Никитина дочь Анна ИВ-1752 Анна 2=1750 ИВ-1753 Анны нет ИВ-1754 Анна 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Анны нет ИВ-175... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1775
РС-1782 Анна (по последней ревизии написаны были лета 9) Умерла в 1775