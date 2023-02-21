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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1750

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1750

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Борисова

ИВ-1749 --- МК-1749 03.02.1749 Деревни Андреевского у крестьянина Ивана Никитина дочь Анна ИВ-1752 Анна 2=1750 ИВ-1753 Анны нет ИВ-1754 Анна 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Анны нет ИВ-175... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Новская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1775
РС-1782 Анна (по последней ревизии написаны были лета 9) Умерла в 1775
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