Антон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Иванов

Антон Иванов

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1723 г.р.

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Борисова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 4) 23=1759
Рождение ребёнка
1779

Сын: Наталья Антонова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

РС-1782 У них дочь Наталья 3=1779
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close