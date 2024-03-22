Антон Иванов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Борисова
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 4) 23=1759
Рождение ребёнка
1779
Сын: Наталья Антонова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
РС-1782 У них дочь Наталья 3=1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно