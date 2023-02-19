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Марфа Иванова

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1721 г.р.

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван Максимов

Мать: Марина Трифонова

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Марфа Иванова дочь старинная той же вотчины деревни Филиппкова 25=1757 РС-1782 У него дети Марфа что была выдана в замужество в деревню Анд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванов

Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Наталья Антонова

Отец ребёнка: Антон Иванов

РС-1782 У них дочь Наталья 3=1779
Смерть
Неизвестно

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