Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван Максимов
Мать: Марина Трифонова
ФИЛИППКОВО бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Марфа Иванова дочь старинная той же вотчины деревни Филиппкова 25=1757 РС-1782 У него дети Марфа что была выдана в замужество в деревню Анд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779
Сын: Наталья Антонова
Отец ребёнка: Антон Иванов
РС-1782 У них дочь Наталья 3=1779
Смерть
Неизвестно