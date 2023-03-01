Марина Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
РМ-1782 У него жена Марина (?) Трифонова дочь старинная той же вотчины деревни Икорникова (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40 59=1723
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
РС-1782 У него жена и его Ивана Максимова дочь Иринья (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 ревизия ~1761-13=1748 32=1750
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
РС-1782 Марья (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Выдана в замужество той же деревни Збунова за крестьянина
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
ФИЛИППКОВО бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Марфа Иванова дочь старинная той же вотчины деревни Филиппкова 25=1757 РС-1782 У него дети Марфа что была выдана в замужество в деревню Анд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимов
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область