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Марина Трифонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

РМ-1782 У него жена Марина (?) Трифонова дочь старинная той же вотчины деревни Икорникова (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40 59=1723
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

РС-1782 У него жена и его Ивана Максимова дочь Иринья (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 ревизия ~1761-13=1748 32=1750
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

РС-1782 Марья (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Выдана в замужество той же деревни Збунова за крестьянина
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

ФИЛИППКОВО бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Марфа Иванова дочь старинная той же вотчины деревни Филиппкова 25=1757 РС-1782 У него дети Марфа что была выдана в замужество в деревню Анд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимов

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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