Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Иван Максимов
Мать: Марина Трифонова
МК-1772 16.09.1772 Деревни Збунова у крестьянина Кондрата Митрофанова сын Агафон - рождение сына РС-1782 У него жена и его Ивана Максимова дочь Иринья (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 р... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1772
Сын: Агафон Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Митрофанов
МК-1772 16.09.1772 Деревни Збунова у крестьянина Кондрата Митрофанова сын Агафон
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Митрофанов
РС-1782 У них дочь Евдокия 8=1774
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Митрофанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно