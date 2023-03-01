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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван Максимов

Мать: Марина Трифонова

МК-1772 16.09.1772 Деревни Збунова у крестьянина Кондрата Митрофанова сын Агафон - рождение сына РС-1782 У него жена и его Ивана Максимова дочь Иринья (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 р... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1772

Сын: Агафон Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Митрофанов

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1772 16.09.1772 Деревни Збунова у крестьянина Кондрата Митрофанова сын Агафон
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Митрофанов

РС-1782 У них дочь Евдокия 8=1774
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Митрофанов

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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