Иван Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 Иван Максимов сын (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1721 59=1723
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Парасковья (по последней ревизии написаны были лета 17) 3 ревизия ~1761-17=1744 Выдана в той же деревне Збуново в замужество за крестьянина РС-1782 У него жена Парасковья Иванова дочь старинн... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Марина Трифонова

РС-1782 У него жена и его Ивана Максимова дочь Иринья (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 ревизия ~1761-13=1748 32=1750
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Марина Трифонова

РС-1782 Марья (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Выдана в замужество той же деревни Збунова за крестьянина
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Марина Трифонова

ФИЛИППКОВО бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Марфа Иванова дочь старинная той же вотчины деревни Филиппкова 25=1757 РС-1782 У него дети Марфа что была выдана в замужество в деревню Анд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Трифонова

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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