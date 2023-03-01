Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 Иван Максимов сын (по последней ревизии написаны были лета 40) 3 ревизия ~1761-40=1721 59=1723
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Парасковья (по последней ревизии написаны были лета 17) 3 ревизия ~1761-17=1744 Выдана в той же деревне Збуново в замужество за крестьянина РС-1782 У него жена Парасковья Иванова дочь старинн... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Марина Трифонова
РС-1782 У него жена и его Ивана Максимова дочь Иринья (по последней ревизии написаны были лета 13) 3 ревизия ~1761-13=1748 32=1750
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Марина Трифонова
РС-1782 Марья (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757 Выдана в замужество той же деревни Збунова за крестьянина
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Марина Трифонова
ФИЛИППКОВО бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Марфа Иванова дочь старинная той же вотчины деревни Филиппкова 25=1757 РС-1782 У него дети Марфа что была выдана в замужество в деревню Анд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Трифонова
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно