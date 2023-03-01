Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1744
Отец: Иван Максимов
Мать: не указана
РС-1782 Парасковья (по последней ревизии написаны были лета 17) 3 ревизия ~1761-17=1744 Выдана в той же деревне Збуново в замужество за крестьянина РС-1782 У него жена Парасковья Иванова дочь старинн... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Параскева Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Алексеев
РС-1782 Парасковья 9=1773
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Алексеев
РС-1782 Евдокия 2 месяца=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно