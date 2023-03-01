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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Максимов

Мать: не указана

РС-1782 Парасковья (по последней ревизии написаны были лета 17) 3 ревизия ~1761-17=1744 Выдана в той же деревне Збуново в замужество за крестьянина РС-1782 У него жена Парасковья Иванова дочь старинн... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Параскева Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Алексеев

РС-1782 Парасковья 9=1773
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Алексеев

РС-1782 Евдокия 2 месяца=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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