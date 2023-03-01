Кондрат Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 Зять их Кондратей Митрофанов сын переведён той же вотчины и деревни Пирошкова в последнюю ревизию был в той деревне Пирошкове написан 34=1748
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Кондратова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
РС-1782 У них дочь Евдокия 8=1774
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно