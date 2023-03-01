Кондрат Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Митрофанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 Зять их Кондратей Митрофанов сын переведён той же вотчины и деревни Пирошкова в последнюю ревизию был в той деревне Пирошкове написан 34=1748
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Кондратова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

РС-1782 У них дочь Евдокия 8=1774
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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