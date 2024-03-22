Иосиф Иванов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти11.05.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Борисова
РС-1782 Его же Ивана Никитина рождённые после ревизии Осип 19=1763 МК-1801 14.03.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена то... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Сын: Антон Иосифов
Мать ребёнка: Параскева Патрикеева
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию
Рождение ребёнка
17.04.1801
Сын: Максим Иосифов
Мать ребёнка: Параскева Патрикеева
МК-1801 17.04.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Патрикеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1804
МК-1804 11.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска крестьянин Иосиф Иванов 57ми лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с диаконом Васильем Васильевым... Показать все