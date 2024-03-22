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Иосиф Иванов

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

11.05.1804

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Борисова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782 Его же Ивана Никитина рождённые после ревизии Осип 19=1763 МК-1801 14.03.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена то... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Сын: Антон Иосифов

Мать ребёнка: Параскева Патрикеева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию
Рождение ребёнка
17.04.1801

Сын: Максим Иосифов

Мать ребёнка: Параскева Патрикеева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 17.04.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Патрикеева

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.05.1804
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 11.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Андреевска крестьянин Иосиф Иванов 57ми лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с диаконом Васильем Васильевым... Показать все
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