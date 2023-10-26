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Максим Иосифов

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.04.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1801

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Параскева Патрикеева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 17.04.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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