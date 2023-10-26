Максим Иосифов
Место рождения
Дата рождения17.04.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1801
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Параскева Патрикеева
МК-1801 17.04.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно