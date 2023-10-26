Параскева Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1801 14.03.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Антон Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию
Рождение ребёнка
17.04.1801
Сын: Максим Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
МК-1801 17.04.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Смерть
Неизвестно