Параскева Патрикеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Патрикеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1801 14.03.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Иванов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Антон Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию
Рождение ребёнка
17.04.1801

Сын: Максим Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 17.04.1801 Деревни Андреевского у крестьянина Осипа Иванова жена Параскева Патрикеева родила сына Максима которой крещена того же числа Восприемником был деревни Крутца крестьянин Иван Лаврент... Показать все
Смерть
Неизвестно

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