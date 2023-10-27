Антон Иосифов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Параскева Патрикеева
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию