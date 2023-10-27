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Антон Иосифов

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Параскева Патрикеева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1801
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 16.08.1801 Той же деревни у крестьянина Осипа Иванова сын Антон 3 лет неизвестною болезнию

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