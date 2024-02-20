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Угнивенко Татьяна Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

04.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Угнивенко Прокофий Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-105,зап-42
Бракосочетание
До 1876

Муж: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1877

Дочь: Екатерина Евстафьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-50
Рождение ребёнка
1879

Сын: Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.05.1880

Сын: Угнивенко Моккий Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1882

Сын: Угнивенко Арсений Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1884

Сын: Угнивенко Гавриил Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1885

Дочь: Агриппина Евстафьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.03.1887

Дочь: Угнивенко Агрипина Евстафьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-196,зап-10
Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Угнивенко-Мл. Никон Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-8,зап-12
Смерть
04.06.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
06.06.1911
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Веселый
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