Угнивенко Арсений Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Арсений Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1882

Дата смерти

17.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.06.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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