Угнивенко Агрипина Евстафьевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения18.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-196,зап-10
Крещение
18.03.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Крестьяне х.Шабановки : Павел Макарович Головань и Николая Говтвы жена - Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно