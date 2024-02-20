Угнивенко Агрипина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Агрипина Евстафьевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1887

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-196,зап-10
Крещение
18.03.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Крестьяне х.Шабановки : Павел Макарович Головань и Николая Говтвы жена - Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно
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