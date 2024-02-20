Угнивенко Прокофий Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.06.1876
Дата смерти28.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1876
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-105,зап-42
Крещение
13.06.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Порфирий Иванович Патримай и девица Акилина Антоновна Мураховская
Смерть
28.03.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Убийство