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Угнивенко Прокофий Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.06.1876

Дата смерти

28.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1876

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-105,зап-42
Крещение
13.06.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Порфирий Иванович Патримай и девица Акилина Антоновна Мураховская
Смерть
28.03.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Убийство
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