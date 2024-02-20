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Угнивенко-Мл. Никон Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

23.03.1888

Дата смерти

24.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.02.1888
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Федор Макарович Захаренко и Девка - Александра Прокофьевна Муравец
Рождение
23.03.1888

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-8,зап-12
Смерть
24.03.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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