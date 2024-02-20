(Угнивенко) Екатерина Евстафьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения28.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-50
Крещение
28.11.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Порфирий Иванович Патримай и Антона Маркова Мураховского дч-девица Акилина
Смерть
Неизвестно