(Угнивенко) Екатерина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Угнивенко) Екатерина Евстафьевна

(Угнивенко) Екатерина Евстафьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1877

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-50
Крещение
28.11.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Порфирий Иванович Патримай и Антона Маркова Мураховского дч-девица Акилина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close