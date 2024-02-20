(Угнивенко) Агриппина Евстафьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.12.1885
Дата смерти07.06.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.06.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-239,зап-27
Похороны
09.06.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука