(Угнивенко) Агриппина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Агриппина Евстафьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.12.1885

Дата смерти

07.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
?.12.1885

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.06.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-239,зап-27
Похороны
09.06.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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