Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1879
Дата смерти18.01.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
18.01.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-ожег
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука