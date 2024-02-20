Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1879

Дата смерти

18.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
18.01.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-ожег
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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